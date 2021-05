Serbia: presidente Vucic, 25 euro a chi si è vaccinato contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini che in Serbia si sono vaccinati contro il Covid-19 riceveranno un bonus di tremila dinari (circa 25 euro). Lo ha annunciato oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in un intervento per l'emittente televisiva "Tv Pink". Tutti i cittadini che sono stati vaccinati finora o che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus riceveranno il bonus entro il 31 maggio, ha spiegato Vucic, perché "si sono dimostrati responsabili". Allo stesso tempo, ha detto Vucic, la somma vuole rappresentare un incentivo per coloro che ancora non si sono vaccinati. (Seb)