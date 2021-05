Municipio Roma I: targa per il professore Massimo Fagioli a Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 maggio a 90 anni dalla sua nascita, il Municipio Roma I apporrà, in via di Roma Libera a Trastevere, una targa commemorativa per il professore Massimo Fagioli. Lo rendono noto la presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi e la consigliera del Pd Daniela Spinaci, proponente dell'iniziativa e presidente della commissione Pari opportunità. "Sono contenta di questa iniziativa - spiega in una nota la presidente Alfonsi - perché ho avuto la fortuna di conoscere personalmente il professor Fagioli a una festa dell'Unità a Caracalla e ho sempre molto apprezzato i suoi accurati interventi sul tema della violenza sulle donne. Per questo, insieme alla giunta, ho dato seguito alla mozione consiliare per la realizzazione di una targa in sua memoria". Si dice "molto soddisfatta" la consigliera del Pd Spinaci che spiega: "Il lavoro parte da una mozione di cui sono proponente e che grazie al sostegno delle consigliere e consiglieri firmatari, al consiglio municipale che ha votato favorevolmente l'atto e alla sinergia con la giunta e la presidente Alfonsi, ha portato al risultato finale. Lo psichiatra dell'analisi collettiva ha avuto non solo il merito di aprire il varco a un pensiero e una prassi del tutto nuovi in ambito medico, ma anche il grande coraggio di combattere per tutta la vita affinché la cura della malattia e dei disagi mentali fosse completamente gratuita". La targa sarà scoperta il 19 maggio alle 16:00 in via di Roma Libera.(Com)