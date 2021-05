Decreto Sostegni: Calandrini (Fd'I), nostra vittoria su proroghe per i lavori di messa in sicurezza del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia "ha ottenuto che nel dl Sostegni fossero prorogati di cinque mesi (rispetto ai tre mesi già previsti dal dl Agosto) i termini previsti per l’avvio di lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio da realizzarsi con le risorse mese a disposizione dal comma 853, articolo 1 della legge di Bilancio 2018". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, capogruppo in Commissione Bilancio. "Grazie all’approvazione dell’emendamento a mia prima firma e sostenuto dai colleghi di partito Luca De Carlo ed Andrea de Bertoldi - ha spiegato - abbiamo salvato milioni di euro destinati agli enti locali, in particolare ai piccoli Comuni, che a seguito dell’emergenza Covid 19, si sono trovati in difficoltà negli adempimenti necessari per espletare le pratiche connesse al finanziamento pubblico e all’avvio dei lavori. Avremmo voluto che il termine fosse prorogato di nove mesi rispetto ai cinque che sono stati concessi da governo e maggioranza, ma chiaramente se ravvisassimo che anche questo termine non fosse sufficiente, siamo pronti a nuove proposte migliorative per fare in modo che i comuni non perdano fondi destinati alla messa in sicurezza dei loro territori".(Com)