Sicurezza: polizia postale, con pandemia + 77 per cento reati online a danno di minorenni

- La polizia postale e delle comunicazioni nell'anno della pandemia ha rilevare un incremento pari al 77 per cento dei casi in cui sono stati compiuti reati online in danno di bambini e ragazzi: pedopornografia, adescamento online e cyberbullismo ma anche estorsioni sessuali, revenge porn e truffe sono fra i tipi di aggressioni rivolte ai più piccoli in rete. Nel 2020 il centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online ha potuto rilevare che sono i reati di sfruttamento sessuale dei minori realizzati tramite social network, circuiti di file sharing, darknet a conoscere gli incrementi più gravi: per i più giovani socializzare, innamorarsi, litigare, partecipare alle lezioni passa, per un lungo anno, soprattutto attraverso smartphone, tablet e pc. Questo attrae l'attenzione di adulti interessati ad interazioni sessuali in rete con bambini e adolescenti e aumenta la circolazione di immagini pedopornografiche: nell'anno del Covid (2020) i casi trattati sono aumentati del 132 per cento e gli abusanti indagati del 90 per cento. (segue) (Rer)