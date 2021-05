Polonia: Paese 19mo per ricchezza nazionale in Europa ma in salita negli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è 19ma in Europa per "ricchezza nazionale". Lo riferisce il quotidiano "Dziennik Gazeta Prawna" richiamando un indicatore creato dal centro studi Warsaw Enterprise Institute. Dal 2015 a oggi Varsavia ha guadagnato tre posizioni ma sono diversi i Paesi dell'Europa centro-orientale che fanno meglio, dalla Repubblica Ceca (13ma), alla Lituania (16ma), all'Estonia (17ma), alla Slovacchia (18ma). Al 20mo posto si colloca invece l'Ungheria, mentre la classifica è chiusa da Romania e Bulgaria, rispettivamente al 24mo e 25mo posto. Dalla classifica sono esclusi Cipro, Malta e Lussemburgo, specifica "Dziennik Gazeta Prawna". Secondo il quotidiano la posizione della Polonia deriva da due fattori principali. Da un lato i polacchi mediamente non sono molto ricchi, dall'altro il finanziamento da parte del Paese in molte aree non produce sempre rendimenti soddisfacenti. Le tre nazioni più ricche secondo il Warsaw Enterprise Institute sono Irlanda, Austria e Danimarca. L'indicatore assomma il livello di spesa privata e di spesa pubblica in base alla loro qualità anziché al loro valore nominale. (Vap)