Spagna: Ayuso (Pp), dopo abbandono politica di Iglesias "mi dovete due favori"

- Il leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha annunciato che lascerà la politica e per questo motivo mi dovete "due favori" dopo aver rinunciato nel marzo scorso la vicepresidenza del governo percorrere alle regionali. Lo ha affermato la presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, del Partito popolare spagnolo (Pp) che ieri ha vinto con un ampio margine le elezioni regionali, nel commentare l'annuncio del leader di Unidas Podemos che dopo la cocente sconfitta ha deciso di abbandonare la vita politica. "Questo è un cambio di rotta perché dimostra al sanchismo che non si può governare come loro, usando le istituzioni dello Stato", ha evidenziato Diaz Ayuso, aggiungendo, tuttavia, che bisogna essere "prudenti" e "cauti" in quanto ha ottenuto molti voti in "prestito" a causa della pandemia del coronavirus.(Spm)