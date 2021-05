Auto: Stellantis, primo trimestre aumento fatturato 14 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno Stellantis ha registrato ricavi in aumento del 14 per cento, a 37 miliardi di euro. Le consegne consolidate aumentano dell'11 per cento con 1.576.000 veicoli. Nel corso di una conferenza stampa il direttore finanziario Richard Palmer ha ricordato il "portafoglio di marchi diversificati, che genera volumi in aumento, un effetto prezzo positivo e un impatto favorevole del mix prodotto, nonostante gli effetti negativi globali dei semiconduttori". (Frp)