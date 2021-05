Serbia: Covid, da domani vaccinazioni presso il centro commerciale Usce di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Serbia potranno vaccinarsi da domani contro il Covid-19 anche presso il centro commerciale Usce di Belgrado. E' quanto si legge in una nota del centro commerciale, che precisa come l'iniziativa sia frutto della collaborazione con il governo e con la Città di Belgrado. "Vi invitiamo ad essere i primi a sfruttare questa opportunità, che sarà a disposizione di tutti i visitatori del centro, tutti i giorni dalle 9 alle 21", precisa ancora il comunicato. Nella giornata di domani, inoltre, ai primi 100 vaccinati verranno forniti altrettanti buoni spesa del valore di tremila dinari (circa 25 euro) per acquisti da effettuare a Usce, il centro commerciale più grande di Belgrado. Venerdì 7 maggio, infine, ai primi 50 vaccinati verranno forniti 50 buoni spesa del valore di cinquemila dinari (circa 42 euro) per acquisti nei negozi Fashion & Friends, mentre sabato 8 maggio verranno forniti 100 pacchetti regalo della catena di prodotti elettronici BG Electronic per i primi 100 vaccinati.(Seb)