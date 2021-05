Imprese: Anir Confindustria incontra il ministro Brunetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione di Anir Confindustria (Associazione nazionale imprese di ristorazione collettiva aderenti alla federazione Confindustria Servizi Hcfs) ha incontrato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Un momento di confronto importante per il nostro settore - ha detto il presidente di Anir-Confindustria Massimiliano Fabbro - che ci ha consentito di rappresentare le nostre difficoltà e la volontà di riconfigurare il nostro ruolo all’interno del mercato pubblico, caratterizzato dalla rivoluzione dello smartworking. Ci sentiamo parte del servizio pubblico - ha continuato - e non vorremmo che le nuove dinamiche cancellassero il valore sociale, economico e di presidio della salute della ristorazione collettiva negli uffici, le scuole, le caserme, gli ospedali. Abbiamo trovato grande disponibilità all’ascolto da parte del ministro Brunetta delle nostre istanze: riduzione del costo del lavoro, per agevolare la riallocazione dei numerosissimi lavoratori, oggi in Cassa integrazione e a rischio licenziamento; nuove misure sulla liquidità delle imprese come l’ampliamento e l’ estensione dell’utilizzo, in via straordinaria, dei sistemi finanziari garantiti (Sace), misure per il riconoscimento dei costi fissi incomprimibili che non hanno trovato corrispondenza nei bilanci delle aziende". (segue) (Com)