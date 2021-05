Imprese: Anir Confindustria incontra il ministro Brunetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inoltre ribadito la necessità di rinegoziare gli appalti in essere, e che questo debba accadere traducendo con una legge ad hoc le motivazioni già espresse dall’Anac. Vorremmo che la recente proposta di riforma pubblico impiego consideri il momento del pasto centrale e la ristorazione collettiva un servizio complementare nell’organizzazione del lavoro pubblico. Lo smartworking e il lavoro agile - ha sottolineato - modificheranno profondamente tempi, modi e costi del servizio. Chiediamo che gli organismi datoriali, come avviene per le rappresentanze sindacali, possano dare il proprio contributo a definire delle nuove linee guida per l’erogazione del servizio, nella fase di ripresa post covid. Con grande soddisfazione prendiamo atto, che viene ribadito il ruolo e il valore sociale della ristorazione collettiva e che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna condizione". (Com)