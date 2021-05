India: ministro Esteri Jaishankar difende svolgimento elezioni statali nonostante epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India è una democrazia e non può sospendere le elezioni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, in un’intervista all’agenzia di stampa “Asian News International” (“Ani”) in risposta alle critiche sullo svolgimento di campagne elettorali e votazioni durante la nuova ondata dell’epidemia di coronavirus. “L'unica volta che abbiamo interrotto le elezioni è stato decenni fa, quando ero molto più giovane, e non vogliamo essere associati a quel tipo di memoria. Siamo una democrazia”, ha detto il responsabile della diplomazia di Nuova Delhi, esortando a non politicizzare la questione. Jaishankar ha attribuito la responsabilità alle varianti, ricordando che a febbraio il numero di casi giornalieri era “inferiore a diecimila”. “Abbiamo visto la stanchezza della società”, ha affermato riguardo all’ipotesi di un lockdown nazionale, aggiungendo che oggi lo propongono persone che in passato erano contrarie. Infine, il ministro ha sottolineato che la catena farmaceutica è globale e l’India ne fa parte.(Inn)