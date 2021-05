Romania: prezzi produzione industriale in crescita del 4,8 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi della produzione industriale sono aumentati in Romania del 4,8 per cento nel marzo di quest'anno, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Per gruppi di prodotti, l'aumento maggiore si è verificato nel caso dei prodotti di coke e dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del petrolio greggio, dove i prezzi sono aumentati del 30 per cento. Nella produzione e fornitura di elettricità e calore, i prezzi sono aumentati del 7,8 per cento, mentre nell'industria alimentare l'aumento è stato del 3 per cento. Cali dei prezzi si sono registrate nel caso dei servizi accessori a quelli dell'estrazione (- 13 per cento) e nell'estrazione del carbone (- 6 per cento). Rispetto a febbraio, i prezzi della produzione industriale per marzo sono stati superiori dell'1,4 per cento.(Rob)