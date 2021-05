Rifiuti: Lozzi (Rc), ancora stallo a Roma dopo cinque anni di amministrazione Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione rifiuti a Roma "dopo cinque anni siamo ancora allo stallo. Il tira e molla tra Comune di Roma e Regione Lazio ci ha saturato, è impensabile che due forze politiche in maggioranza insieme al governo utilizzino Roma, e un problema così sentito dalla cittadinanza, per un becero braccio di ferro nell'ottica della campagna elettorale delle prossime elezioni romane". Lo afferma in una nota la presidente del Municipio VII e candidata sindaca per Revoluzione civica, Monica Lozzi. "Il problema rifiuti andava affrontato in modo concreto da parte delle istituzioni, e se oggi ci si paventa di fronte la possibilità di commissariamento del Comune di Roma sui rifiuti è perché l'atteggiamento poco serio delle parti in causa ha vinto sulle esigenze cittadine e i gravi ammaloramenti della città. Inoltre ormai siamo abituati ogni giorno a sentire una nuova criticità che riguarda la nostra città, come ad esempio le vicende di Rocca Cencia, oppure della Valle Galeria, o ancora i problemi legati al trasporto pubblico, o all'approvazione del bilancio e tanto altro ancora. Non si può andare avanti in questo modo, con una amministrazione così sfuggente, perché - conclude Lozzi - Roma e i romani meritano di più".(Com)