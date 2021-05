Covid: Boccalini (Taxiblu), recuperare turismo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi taxi così come tante delle realtà commerciali e dei servizi, sul turismo negli ultimi anni abbiamo costruito e tarato anche buona parte del lavoro e ritrovare quanto prima quella fetta importante di clientela è più che mai di vitale importanza". Lo dichiara in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu, in merito all'introduzione del passaporto sanitario. "In tal senso l’auspicio - prosegue - è che seppur nel pieno rispetto delle normative si riesca a ritornare attrattivi come meta turistica quanto prima. Passaporti sanitari, carte verdi, non spetta certo a noi decidere come regolarlo in una situazione che ancora 'normale' non è ma su questo tema quanto prima, dai vari livelli istituzionali, speriamo giungano soluzioni definitive. Anche perché siamo a maggio e la città, come il resto del Paese hanno tanto terreno da recuperare sul fronte del lavoro 'perso' in questi 15 terribili mesi", conclude Boccalini. (com)