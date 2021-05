Terrorismo: Violante, no a estradizione ex brigatisti significa disconoscere reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiedere il blocco dell'estradizione degli ex terroristi italiani di estrema sinistra arrestati nei giorni scorsi in Francia significa disconoscere i loro crimini. Lo scrive sul quotidiano francese "Libération" l'ex magistrato e presidente della Camera dei deputati, Luciano Violante. "Come molti italiani, rispetto e attendo le decisioni finali delle autorità politiche francesi", scrive Violante, spiegando di rispettare ma non condividere le regioni di coloro che hanno criticato gli arresti avvenuti il 28 aprile. "Se l'arresto ha avuto luogo solamente oggi, è solo perché in passato i governi francesi avevano fatto prevalere una posizione differente", afferma il presidente della Fondazione Leonardo. Violante ricorda le vittime del terrorismo degli anni Settanta, affermando che è sul "disprezzo" della loro vita "che si fonderebbe l'impunità" dei carnefici.(Frp)