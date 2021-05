Libia: ex vicepresidente Maiteeq, abbiamo trascorso il Ramadan senza violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente del Consiglio di presidenza libico, Ahmed Maiteeq, ha affermato che per anni la Libia non aveva vissuto il mese del Ramadan senza violenze. Maiteeq ha aggiunto, attraverso il suo account Facebook, che la Libia ha vissuto per anni sulla scia di conflitti militari che hanno causato la morte di migliaia di persone, aumentando le sofferenze di milioni di libici e trasformando le loro vite in un inferno. "È ora che i libici impongano a tutti, governanti e combattenti, dall'interno o dall'esterno, la volontà di vivere su quella di morire", ha detto Maiteeq, sottolineando la necessità di continuare il cessate il fuoco, di tenere le elezioni in tempo e di accelerare la risoluzione dei problemi in sospeso votando un bilancio generale che migliori la vita dei libici. (Lit)