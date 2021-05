Libia: progetto di bilancio rivisto dal governo sarà soggetto a revisione del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per i media del presidente del Parlamento libico, Fathi Al-Marimi, ha affermato che il progetto di bilancio rivisto dal Governo di unità nazionale sarà soggetto a revisione da parte della commissione Finanze e della presidenza del parlamento, prima di fissare una sessione ufficiale per discuterne. Al Marimi ha chiarito in una dichiarazione al canale "Libya al Ahrar", che trasmette dalla Turchia ed è finanziato dal Qatar, che non si terrà una singola sessione per votare i candidati che occupano le posizioni sovrane. Egli ha sottolineato che per votare le posizioni sovrane si devono eleggere e formare delle commissioni a differenza della sessione sul bilancio, che, secondo lui, necessita solo di un'approvazione o di una discussione.(Lit)