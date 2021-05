Irlanda del Nord: Partito democratico unionista voterà il nuovo leader il 14 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico unionista nordirlandese (Dup) ha stabilito che voterà il proprio nuovo leader il 14 maggio. Saranno le prime elezioni di un leader che sinora era sempre stato eletto per acclamazione e senza una vera e propria conta delle preferenze nei 50 anni di storia del partito. I due contendenti saranno Edwin Poots, ministro dell'Agricoltura nell'attuale governo di Arlene Foster, e il parlamentare britannico Jeffrey Donaldson. La nuova nomina avverrà in seguito alle improvvise dimissioni della leader e prima ministra nordirlandese Arlene Foster, che diverranno effettive il 28 maggio per quanto concerne la guida del partito. Le elezioni si terranno in maniera virtuale, in osservanza delle normative anti Covid, e a votare saranno 36 persone, tutti i membri del Dup che siedono su un seggio del parlamento di Stormont o della Camera dei comuni londinese. I risultati sono attesi per la giornata stessa del 14 maggio. (Rel)