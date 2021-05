Egitto-Turchia: al via oggi al Cairo i primi colloqui per la normalizzazione delle relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cairo ospiterà a partire da oggi colloqui ufficiali fra Turchia ed Egitto, per la prima volta dal 2013. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato stampa. Le consultazioni saranno guidate dall'ambasciatore Hamdi Loza, viceministro degli Affari esteri egiziano, e dall'ambasciatore Sadat Onal, viceministro degli Esteri turco, dal 5 al 6 maggio al Cairo. "Queste discussioni esplorative – spiega il dicastero del Cairo - si concentreranno sui passaggi necessari alla normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi, a livello bilaterale e nel contesto regionale". Gli esperti si aspettano che le discussioni si concentreranno su questioni regionali e internazionali, in particolare il dossier del gas del Mediterraneo orientale, la possibilità di delimitare i confini marittimi, la crisi in Libia, nonché il coordinamento di sicurezza per quanto riguarda la presenza della confraternita dei Fratelli musulmani sul territorio turco e le relative richieste egiziane di estradizione. La stampa araba esclude la possibilità di un accordo strategico tra i due Paesi, spiegando che le discussioni potrebbero portare al coordinamento a livello internazionale e regionale e alla predisposizione delle procedure per la consegna dei vertici della Fratellanza ricercati dalla magistratura egiziana attualmente residenti in territorio turco. (segue) (Cae)