Egitto-Turchia: al via oggi al Cairo i primi colloqui per la normalizzazione delle relazioni (2)

- Secondo fonti diplomatiche citate dall’emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya", i colloqui mirano a presentare gesti di buona volontà da parte di Ankara con l’obiettivo di riprendere i rapporti con Il Cairo dopo quasi otto anni di tensioni. Come affermato al quotidiano turco “Hurriyet” dal portavoce del partito Giustizia e sviluppo (Akp), Omer Celik, Ankara sta cercando di stabilire nuovi meccanismi per discutere di questioni bilaterali con l'Egitto. Secondo Celik, oltre ai legami bilaterali, le due parti discuteranno gli sviluppi riguardanti il Mediterraneo orientale, le attività per la ricerca di idrocarburi e la sicurezza regionale. I rapporti tra Turchia ed Egitto si sono fatti tesi a partire dall'estromissione nel 2013 dell'allora presidente egiziano Mohammed Morsi, eletto a capo dello Stato dopo l'ondata di proteste che nel 2011 ha portato alle dimissioni del predecessore Hosni Mubarak. Il 6 marzo scorso, il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, ha parlato di “valori storici e culturali in comune con l’Egitto”, lanciando un segnale di apertura da parte turca verso Il Cairo. (Cae)