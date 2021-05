'Ndrangheta: blitz in Italia e all'estero, arresti e perquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata eseguita in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione di polizia giudiziaria denominata “Platinum-Dia” contro la ‘ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino. In particolare, sono state eseguite numerose misure di custodia cautelare e perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Dda piemontese e coordinata dalla Dna, in Italia ed in Germania, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta, attivi nel “locale” di Volpiano (To), considerati terminale economico della famiglia Agresta di Platì (Rc), nonché nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca (Rc), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza. L'operazione ha visto impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione investigativa antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonchè 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della Sek(G), dalla polizia rumena e spagnola. (Ren)