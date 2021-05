© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Ricerca “l’attrattività è un punto fondamentale del Piano, accompagnato da una serie di semplificazioni e riforme anche per mettere ordine al percorso classico del ricercatore”. Lo ha detto la ministra dell'Università Maria Cristina Messa a “24 Mattino” su Radio 24 sottolineando che serve “limitare il percorso formativo e dare dei tempi certi sull’entrante in Università e negli enti di ricerca”. (Rin)