Spagna: Iglesias (Podemos), lascio la politica per non ostacolare rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato di Unidas Podemos alle elezioni regionali di Madrid di ieri, 4 maggio, Pablo Iglesias, lascerà la politica intesa come "politica di partito ed istituzionale". Come riferisce il quotidiano "El Pais", lo ha annunciato il leader di Unidas Podemos nel commentare la dura sconfitta di ieri davanti ad i suoi militanti dopo che il Partito popolare spagnolo (Pp) di Isabel Diaz Ayuso si è imposto con 44,7 per cento dei voti, 20 seggi in più di tutto il blocco di sinistra. "Rimarrò impegnato per il mio paese, ma non sarò un ostacolo per il rinnovamento della leadership che deve avvenire nella nostra forza politica", ha affermato con amarezza Iglesias nel motivare il suo passo indietro. "L'impressionante successo elettorale della destra trumpista che rappresenta Ayuso è una tragedia per la salute, l'educazione e i servizi pubblici", ha sottolineato Iglesias, ammettendo che la sinistra nel suo complesso è stata "lontana dal raggiungere una maggioranza sufficiente per mettere insieme un governo decente". (Spm)