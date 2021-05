Laos: prorogate restrizioni anti-Covid, giunte squadre di medici da Cina e Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Laos ha prorogato fino al 20 maggio il lockdown imposto per contenere l’epidemia di coronavirus. La misura era stata imposta il 22 aprile, inizialmente a Vientiane, ed era prevista fino a oggi. Il contagio si è poi esteso a Champassak e alla provincia di Bokeo. Ieri il Paese ha dichiarato 1.026 casi, di cui 966 attivi e 60 risolti. Il governo sta allestendo tre ospedali provvisori con oltre 700 posti letto nella capitale, oltre a posti aggiuntivi negli ospedali provinciali di Champassak e Bokeo. Gli ultimi 66 casi segnalati dalla Task force nazionale per la prevenzione e il controllo del Covid-19 sono tutti collegati al paziente 59, contagiato da due thailandesi entrati illegalmente nel Paese in occasione delle festività del Capodanno lunare. (segue) (Fim)