Laos: prorogate restrizioni anti-Covid, giunte squadre di medici da Cina e Vietnam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Vientiane è giunta una squadra di 25 medici dalla Cina, che è stata accolta dal vice primo ministro laotiano Kikeo Khaykhamphithoune. Si tratta di 25 esperti di epidemiologia, disinfezione, test di laboratorio e terapia intensiva. L’ambasciatore cinese in Laos, Jiang Zhaidong, ha reso noto, inoltre, che Pechino ha inviato anche forniture sanitari per un valore di dieci milioni di yuan, comprendenti mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, kit per test e altri articoli. Ieri è arrivata una squadra medica dal Vietnam, composta da 35 specialisti. Il governo di Hanoi, inoltre, ha messo a disposizione 500 mila dollari e inviato 200 ventilatori polmonari, diecimila chilogrammi di soluzione disinfettante e due milioni di mascherine. (Fim)