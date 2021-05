Recovery: Profumo (Compagnia San Paolo), occasione irripetibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le città come le conosciamo oggi non torneranno, la pandemia ha messo in crisi i modelli urbani e dato nuova centralità alle periferie". Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo e della Task Force del T20 sulle infrastrutture coordinata dallo IAI, è lapidario. Spiega a "La Stampa" che la "nuova normalità non sarà quella di prima, pre-pandemia". A livello sociale, urbanistico e culturale. Si riparte "anzitutto dalle città, che saranno ridisegnate in termini di infrastrutture e di servizi. Le città, a causa della maggior densità abitativa, hanno sofferto la pandemia più delle zone rurali. E questo mette in crisi i modelli su cui si reggono alcuni Paesi". Il presidente prospetta una rivoluzione urbanistica in un Paese dove migliaia di borghi hanno radici antiche. "Il Recovery è un'occasione irripetibile. Serve un accompagnamento intelligente per l'utilizzo delle risorse, ogni euro investito deve creare crescita e migliorare la competitività del nostro Paese. Sono necessarie nuove competenze ed esempi comunicabili in modo chiaro, che possano essere replicati". (segue) (Res)