Recovery: Profumo (Compagnia San Paolo), occasione irripetibile (2)

- Servirà un sistema educativo all'altezza. "Draghi ha ragione quando dice che la scuola è la priorità numero 1. Una volta la scuola forniva conoscenze spendibili per l'intera vita lavorativa. È stato un paradigma valido in tutte le rivoluzioni industriali che si sono succedute e che duravano oltre 50 anni. Ma ora siamo in una nuova fase, caratterizzata dalla velocità. Le competenze acquisite sui banchi di scuola invecchiano velocemente e non saranno adeguate per i nuovi lavori che emergeranno. Serve una scuola che prepari per la vita, bisogna 'imparare a imparare', apprendere cose che possano essere poi utilizzate per imparare competenze nuove, che dovranno essere aggiornate più volte nella vita", ha concluso Profumo. (Res)