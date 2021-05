Covid: Fedriga (Regioni), su Rsa servono linee guida nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle Rsa le Regioni son pronte a fornire delle linee guida nazionali. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia-Giulia e della Conferenza delle Regioni a “24 Mattino” su Radio 24. “Abbiamo fatto una bozza che esamineremo oggi in Conferenza. E’ necessario cambiare perchè in vigore c’è il Dpcm di marzo che prevede che siano le direzioni sanitarie delle strutture a decidere come e se riaprire e questo crea disparità nei territori e responsabilità dei direttori. Per questo - ha aggiunto - servono delle linee guida nazionali”.(Rin)