Sud: Carfagna, una crescita senza il Mezzogiorno è impossibile

- La ministra per il Sud, Mara Carfagna, in un suo intervento su "Economy" scrive che "la principale (se non unica) alternativa al declino italiano risiede nella messa a sistema della metà del Paese che il Nord Ovest e il Nord Est oggi percepiscono come 'zavorra'. E lo dimostrano i dati della Golden Age italiana, tra i '50 e i '70, quando l'intervento straordinario riuscì a invertire la tendenza del regresso meridionale e a riportare il Sud alla crescita produttiva: non a caso ricordiamo quell'epoca come gli anni del 'miracolo italiano', del benessere diffuso, delle grandi opportunità per tutti". "Davanti a questa prospettiva, - continua - al Paese è richiesto un doppio salto di qualità culturale. Il Nord deve fare sua la convinzione che una crescita senza il Sud è impossibile. Gli stentati zero virgola nell'incremento del Pil pre-pandemia possono essere portati a cifre più robuste solo allargando geograficamente il perimetro dello sviluppo. Ma anche il Sud deve smettere di percepirsi come protagonista di una ottocentesca 'questione meridionale', titolare di diritti espropriati, minoranza marginalizzata, per connettersi in modo attivo alla grande questione nazionale della ripresa". (segue) (Res)