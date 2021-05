Sud: Carfagna, una crescita senza il Mezzogiorno è impossibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra le difficoltà maggiori incontrate nella stesura del Pnrr italiano, - osserva la ministra - dove la ripartenza del Mezzogiorno è missione trasversale a tutte le altre, c'è stata quella di valutare l'effettiva ricaduta al Sud di provvedimenti nazionali molto ambiziosi e ben finanziati. Tre esempi per tutti: il superbonus per l'edilizia; il piano asili nido; le misure per la digitalizzazione del sistema produttivo. In ognuno di questi casi abbiamo appurato che il Meridione 'intercetta' quote molto inferiori rispetto ad altre aree d'Italia, in larga parte per i suoi storici gap amministrativi, rischiando di vedere ulteriormente ampliato il divario di cittadinanza che separa un cittadino di Palermo da uno di Bolzano". "Ecco, - conclude Carfagna - la sfida che oggi abbiamo davanti è quella di rompere questo circolo vizioso. Bisogna vincolare al Sud quote di risorse, produrre norme accessibili allo stesso modo su tutto il territorio nazionale, individuare e correggere gli ostacoli amministrativi. Dobbiamo farlo non per 'facilitare il Sud' o per 'risarcirlo' ma per dare al Paese una piattaforma solida di potenziale sviluppo". (Res)