Decreto sostegni bis: Mulè, "lavoriamo per rendere Italia efficiente, autosufficiente e autonoma"

- Nel decreto sostegni-bis sono previsti 16,5 milioni di euro per lo stabilimento farmaceutico militare di Firenze da destinare alla costituzione di un reparto dedicato all'infialamento dei vaccini. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo alla trasmissione "Agorà" su "Rai3". "Perché l'obiettivo in questa fase emergenziale è fare in modo che l'Italia sia indipendente nello stoccaggio e nella produzione dei farmaci. Il precedente governo fece un errore madornale come denunciò Forza Italia: non investì nell'acquisto di una parte del brevetto quando bastavano solamente 20 milioni. Il governo Draghi, con l'apporto di Forza Italia, sta procedendo nella direzione esattamente contraria: rendere l'Italia efficiente, autosufficiente e autonoma nella gestione dell'emergenza sanitaria", ha detto Mulè.(Res)