Usa: Blinken respinge l'idea dell'avvio di una "Guerra fredda" con la Cina

- Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha respinto l'idea che gli Stati Uniti siano in procinto di entrare in una guerra fredda contro la Cina, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Financial Times" a margine della sua visita a Londra per discutere con gli omologhi del G7 su come rispondere, tra le altre tematiche, alle minacce poste in essere dalla Cina. Blinken ha desistito dal "mettere un'etichetta su tutte le relazioni, tra cui questa (quella con la Cina), perché è complesso". Blinken ha ribadito che le azioni intraprese non sono l'inizio pertanto di una nuova guerra fredda, e che il ruolo degli Stati Uniti è quello di assicurare che la democrazia sia forte e resiliente, e risponda ai bisogni della sua gente. Il presidente statunitense Joe Biden ha promesso in passato di "vincere" la "battaglia del XXI secolo", nella quale ha affermato di vedere democrazie e autocrazie contrapposte, portando l'esempio della Cina e affermando come essa stia danneggiando l'ordine internazionale. Le relazioni tra i due Paesi, che hanno raggiunto il punto più basso sotto l'amministrazione di Donald Trump, sono tuttora molto tese per quanto riguarda questioni legate alla sicurezza, ai diritti umani, alla proprietà intellettuale e al commercio internazionale. (segue) (Rel)