Usa: Blinken respinge l'idea dell'avvio di una "Guerra fredda" con la Cina (2)

- Blinken ha tuttavia ricordato che gli Stati Uniti "non stanno chiedendo ai Paesi di scegliere (tra Stati Uniti e Cina)", e che il suo Paese non crede che le relazioni economiche degli altri Paesi con Pechino "debbano essere terminate", ma ha sottolineato come gli Stati Uniti vogliano promuovere e proteggere delle regole basilari che governano il commercio internazionale, l'ambiente, la proprietà intellettuale e la tecnologia. Biden ha sinora sorpreso molti esperti di politica internazionale per il suo approccio con la Cina, considerato da molti più vicino di quanto preventivato a quello del suo predecessore Trump, anche se fondamentalmente diverso nel coinvolgimento degli alleati nelle decisioni prese sul piano internazionale. Tale approccio è stato sinora tuttavia criticato da alcuni alleati come la Germania, la cui cancelliera Angela Merkel ha affermato che l'Unione europea e gli Stati Uniti non sono d'accordo su "ogni cosa", e che è "assolutamente chiaro" che gli interessi europei e statunitensi in materia di Cina "non sono identici". (Rel)