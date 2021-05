Libia: ambasciatore d'Italia offre collaborazione con la General Electricity Company

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione della General Electricity Company (Gecol) si sono riuniti ieri, martedì 4 maggio, con l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino. L'ufficio stampa della società ha dichiarato in una nota che l'incontro, che si è tenuto presso la sede della società in Al Sawani Road nella capitale Tripoli, ha discusso l'importanza di rafforzare orizzonti per la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'elettricità attraverso i contatti in corso con società italiane. La Gecol si è detta fiduciosa di poter ridurre grandemente la prossima estate il numero di ore di interruzione energia elettrica rispetto allo scorso anno. (segue) (Lit)