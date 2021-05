Cina: allarme blu per le tempeste di sabbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'osservatorio nazionale cinese ha rinnovato l'allarme blu per le tempeste di sabbia oggi, 5 maggio. Secondo l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", fino a domani, sabbia e polvere dovrebbero ricoprire le regioni di Xinjiang, Gansu, Qinghai, Mongolia interna, Ningxia, Shaanxi e Shanxi. Alcune aree del Gansu e della Mongolia Interna saranno colpite da tempeste di sabbia, ha riferito l'istituto. Il centro meteorologico ha consigliato al pubblico di prendere precauzioni contro la sabbia e la polvere in sospensione, e ha suggerito ai conducenti di automobili di fare attenzione alla scarsa visibilità. La Cina si è dotata di un sistema di allerta meteorologica a quattro livelli con codice colore per le tempeste di sabbia, con il rosso che rappresenta il più grave, seguito da arancione, giallo e blu. (Cip)