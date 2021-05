Russia: al via prime perforazioni sotto il Mar d'Azov alla ricerca di acqua dolce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due navi sono impegnate nella ricerca di acqua dolce sotto il Mar d'Azov, i primi pozzi saranno perforati a luglio. Lo ha dichiarato il vice primo ministro russo Marat Khusnullin. Alla fine di aprile, il governatore della Crimea, Sergei Aksyonov, ha dichiarato che le riserve di acqua dolce in quest'area sono grandi. Tuttavia, i risultati delle indagini sulla sua qualità saranno noti solo a giugno. In precedenza, l'Ucraina copriva fino all'85 per cento del fabbisogno di acqua dolce della penisola, attraverso il canale della Crimea settentrionale che scorreva dal fiume Dnepr. In seguito alla contestata riunificazione della Crimea con la Russia, le autorità di Kiev hanno completamente interrotto le forniture idriche. Il problema è stato risolto attraverso l'estrazione da sorgenti sotterranee e bacini naturali, che nell'ultimo anno si sono ridotti a causa delle scarse precipitazioni. Il governo ha stanziato per la soluzione del problema idrico della penisola circa 50 miliardi di rubli (556 milioni di euro). (Rum)