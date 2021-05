Terrorismo: avvocato Julié, su ex britagisti non confondere ideologia e crimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna mai confondere l'ideologia con le pratiche criminali. Lo ha detto al settimanale "L'Obs" William Julié, avvocato che rappresenta lo Stato italiano nel processo per l'estradizione degli ex terroristi arrestati nei giorni scorsi a Parigi. In merito alle richieste degli intellettuali sul blocco delle estradizioni verso l'Italia, Julié afferma che "ognuno può pensare quello che vuole ma ci sono dei limiti a quello che si può dire e, a maggior ragione, a quello che si può fare". "Tra l'altro, queste campagne fanno regolarmente riferimento alla 'dottrina Mitterand'. Come ha indicato il governo francese, questa dottrina esclude i crimini di sangue", aggiunge il legale, ricordando che secondo il Consiglio di Stato ha questo principio non ha "nessun valore giuridico". Julié afferma che "probabilmente" c'è anche molta ignoranza da parte degli intellettuali che avanzano simili richieste, o almeno "un disconoscimento di fondo dei dossier giudiziari". "C'è anche una manifesta ignoranza o disconoscimento del diritto e delle decisioni giudiziarie che sono state rese sui temi discussi", aggiunge l'avvocato. (Frp)