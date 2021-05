Sardegna: lavoratori settore matrimoni, "comparto paralizzato, perdite fino all'80 per cento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Sardegna il comparto dell'organizzazione dei matrimoni a causa dell'emergenza sanitaria è paralizzato. Le aziende nell'ultimo anno hanno registrato perdite nel fatturato che vanno dal 60 per cento all'80 per cento e nel 2020 sono stati spostati l'80 per cento dei matrimoni. Dobbiamo riaprire per non chiudere immediatamente". Lo hanno denunciato i lavoratori del comparto nel corso dell'incontro con il presidente del consiglio regionale, Michele Pais, i capigruppo e l'assessore regionale al lavoro, Alessandra Zedda, durante il quale hanno sottolineato l'esigenza di avere una data certa sulla riapertura per far ripartire al più presto il settore. Il presidente Pais ha condiviso l'assoluta necessità dell'individuazione di una data di ripartenza e il sostegno del consiglio al comparto. L'assessore al Lavoro Alessandra Zedda ha chiarito che si attende, entro il 15 maggio, la risposta da parte del governo nazionale sulle linee guida proposte dalla Conferenza delle Regioni. (segue) (Rsc)