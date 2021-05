Regno Unito: Covid, terza dose vaccino per over 50 in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe studiando la possibilità di offrire una terza dose di vaccino anti Covid agli over 50 in autunno, in un tentativo di eradicare il Covid 19 entro Natale. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Times", il governo starebbe studiando due modalità per far sì che questo avvenga, entrambe sotto la supervisione del capo consigliere medico del governo Chris Whitty. La prima modalità prevedrebbe l'utilizzo di vaccini specificamente modificati per agire contro le nuove varianti, mentre la seconda una terzrea dose di uno dei tre vaccini attualmente in utilizzo nel Regno Unito (Pfizer, Moderna, Astrazeneca). La controindicazione per la seconda soluzione, secondo gli esperti, è che nonostante questi si siano dimostrati efficaci contro la variante inglese, essi presentano un'efficacia leggermente ridotta contro altre varianti, come quella sudafricana. La soluzione, secondo fonti interne al governo consultate dal quotidiano, potrebbe essere una sintesi delle due, che nelle speranze del governo permetterebbe di "annullare" qualsiasi minaccia proveniente dalla circolazione del virus e dall'emergenza di nuove varianti. (Rel)