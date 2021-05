Hong Kong: la borsa rinuncia al piano per il raddoppio dei requisiti di utile per le Ipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La borsa di Hong Kong ha deciso di rivedere i propri piani per un drastico aumento dei requisiti di utile necessari all'offerta pubblica iniziale (Ipo) sull'indice principale della terza piazza d'affari mondiale. La nuova versione del piano prevede che le aziende intenzionate a raccogliere fondi sulla borsa di Hong Kong (Hkex) debbano aver guadagnato almeno 80 milioni di dollari di Hong Kong (10,3 milioni di dollari Usa) di profitti combinati nei tre anni precedenti la quotazione. Hkex annuncerà la modifica dopo l'approvazione da parte della Securities and Futures Commission (Sfc), ha dichiarato una fonte anonima citata dal "South China Morning Post". Il piano iniziale della Hkex, che prevedeva un requisito di utile triennale di 125 milioni di dollari di Hong Kong, si era scontrato con la schiacciante opposizione da parte di broker, contabili, banchieri di investimento e legislatori. L''inversione di rotta sottolinea come la borsa Hkex, essa stessa una società quotata in borsa con il maggior valore di mercato al mondo, debba bilanciare un flusso costante di offerte pubbliche iniziali (Ipo) con uno standard minimo e una qualità accettabili in borsa. La borsa di Hong Kong è stata la prima piazza mondiale per le Ipo in sette degli ultimi 12 anni. (Cip)