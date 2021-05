Regionali Madrid: dura sconfitta dei socialisti che perdono più 10 punti in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ha ottenuto a Madrid il peggior risultato in un'elezione regionale degli ultimi anni perdendo 10,5 punti in appena 2 anni. Come riferisce il quotidiano "El Pais", la sconfitta del candidato socialista, Angel Gabilondo, è una "catastrofe" che il primo ministro, Pedro Sanchez, che ha pianificato con il suo entourage la campagna elettorale "non può ignorare". Il culmine, in una sconfitta molto grave con 275 mila voti persi, è stato il sorpasso di Más Madrid di Monica Garcia. "Ho cercato di offrire proposte tranquille, ovviamente non ci sono riuscito. I risultati non sono buoni e non ce li aspettavamo", ha riconosciuto Gabilondo ieri sera quando ormai la vittoria schiacciante del Partito popolare spagnolo (Pp) di Isabel Diaz Ayuso si era delineata con chiarezza. (Spm)