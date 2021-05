Infrastrutture: Diga rinascita, Etiopia invita il Sudan a desistere da “campagna inutile” sui negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Etiopia ha invitato il Sudan a "desistere da una campagna inutile" per quanto riguarda gli ultimi negoziati sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). In un comunicato diffuso ieri, il ministero degli Esteri etiope ha respinto le obiezioni del Sudan affinché Addis Abeba rispetti i trattati esistenti e ha ribadito che "l'unico scopo" di questi trattati è quello di negare una buona parte della quota d'acqua ai Paesi a monte (ovvero all'Etiopia). I due Paesi, insieme all'Egitto, sono ai ferri corti per il riempimento del gigantesco bacino idrico che sorgerà nella diga situata nel nord dell'Etiopia, sul bacino del Nilo Azzurro. Il Sudan e l'Egitto temono che possa limitare l'approvvigionamento idrico lungo il Nilo, che è vitale per entrambi gli Stati. L'Etiopia insiste sostenendo che l'energia prodotta dall'enorme progetto idroelettrico sia indispensabile per il suo sviluppo, mentre l'Egitto e il Sudan stanno spingendo per un accordo vincolante prima che l'Etiopia completi il processo di riempimento del vasto bacino idrico della diga iniziato lo scorso anno.