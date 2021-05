Giappone: coronavirus, governatore Osaka chiederà proroga stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il governatore della prefettura giapponese di Osaka, Hirofumi Yoshimura, ha annunciato ieri l'intenzione di chiedere al governo centrale una proroga dello stato di emergenza pandemica attualmente in vigore nella prefettura e nell'omonima metropoli, a Tokyo e in altre prefetture densamente popolate del Paese. "La situazione attuale renderebbe difficile rilassare o revocare le misure in vigore", ha dichiarato Yoshimura nel corso di una conferenza stampa, una settimana dopo l'entrata in vigore del terzo stato di emergenza dall'inizio del 2021. Ieri Osaka ha registrato 884 casi giornalieri: nonostante le limitazioni in vigore da oltre una settimana, la curva dei contagi non esibisce dunque una flessione apprezzabile, rispetto al picco di mille contagi giornalieri registrato il mese scorso. Tokyo ha segnalato ieri 609 nuovi casi, mentre le prefetture di Hyogo e Kyoto ne hanno registrati rispettivamente 337 e 113. Il Giappone è alle prese con la peggiore ondata di coronavirus dall'inizio della pandemia, a causa di una variante del virus più contagiosa. Ieri sono stati registrati in tutto nel Paese 4.200 nuovi casi. Il governo della prefettura di Osaka potrebbe formalizzare la richiesta di proroga dello stato di emergenza entro la fine della settimana.