Giappone: coronavirus, governatore Osaka chiederà proroga stato di emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dei decessi causati dalla pandemia di coronavirus in Giappone ha superato la soglia di 10mila il 26 aprile, raddoppiando in appena tre mesi, mentre il Paese affronta la quarta ondata di infezioni causate da una variante più contagiosa del virus. Lo riferisce la stampa giapponese, ricordando che in quel Paese le vaccinazioni degli anziani di età superiore a 65 anni sono iniziate soltanto all'inizio di questo mese. Il governo giapponese ha deciso di inaugurare da metà maggio un vasto centro per le vaccinazioni contro la Covid-19 nel distretto Otemachi di Tokyo, che sarà in grado di somministrare 10mila dosi di vaccino al giorno. I decessi attribuiti alla Covid-19 hanno superato i 3,1 milioni a livello mondiale; il Giappone è il 42mo Paese per numero di decessi, secondo la Johns Hopkins University. Il numero dei decessi giornalieri, in calo sino a marzo, ha esibito una inversione di tendenza nel mese di aprile, e attualmente il Giappone registra circa 50 decessi da Covid-19 giornalieri. (segue) (Git)