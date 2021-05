Usa: presidenziali 2024, Trump anticipa possibile candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto un implicito riferimento alla sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2024, affermando che i suoi sostenitori saranno "molto felici" della decisione che sta maturando da mesi. Intervistato da "Daily Wire", in merito alla possibilità o meno che si ricandidi alla Casa Bianca nel 2024, Trump ha risposto: "Ne sarei entusiasta. Intendo fare un annuncio in proposito quando i tempi saranno maturi". "Come sai, è ancora molto presto. Ma credo che la gente sarà molto, molto felice quando farò un certo annuncio", ha dichiarato l'ex presidente. Trump ha spiegato che "per ragioni di finanziamento delle campagne, non ci si può muovere molto presto": annunciare formalmente la propria candidatura alla Casa Bianca forzerebbe Trump a sottostare ad una serie di vincoli di trasparenza finanziaria e di spesa, che ne limiterebbero la capacità di raccogliere fondi. "Se così non fosse, credo potrei già darti una risposta di cui saresti felice", ha detto Trump alla sua intervistatrice, la nota attivista conservatrice afroamericana Candace Owens. "Tutto ciò che posso dire per ora è: 'tenetevi pronti'", ha aggiunto Trump. (Nys)