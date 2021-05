Siria: stampa governativa, un morto in raid aereo israeliano su costa occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree di Israele hanno compiuto questa notte un nuovo attacco missilistico contro obiettivi situati presso la costa del Mar Mediterraneo, in Siria, provocando almeno un morto e sei feriti. Lo riferisce una fonte militare siriana all’agenzia di stampa governativa “Sana”. Secondo la fonte, “verso le 2:18 (ora locale) di stanotte il nemico israeliano ha effettuato un’aggressione aerea dal sud-ovest di Latakia, prendendo di mira alcune postazioni nella regione costiera”. Le forze di difesa aerea siriane “hanno risposto ai missili, abbattendone qualcuno”, ha aggiunto. Secondo la fonte militare “l’aggressione israeliana ha condotto all’uccisione di un civile e al ferimento di altri sei, tra cui un bambino”. L’attacco avrebbe inoltre danneggiato uno stabilimento industriale per la produzione di materie plastiche. Le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno confermato né smentito la notizia. (Res)