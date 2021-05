Infrastrutture: Cina, due progetti ferroviari bloccati per eccesso di debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino ha ordinato il blocco dei lavori per due progetti dell'alta velocità ferroviaria costati un investimento complessivo di 130 miliardi di yuan (circa 20 miliardi di dollari) nelle province di Shandong e Shaanxi, in risposta al crescente indebitamento delle amministrazioni locali coinvolte. I lavori su una linea di 270 chilometri tra Jinan - capoluogo della provincia di Shandong - e la città di Zaozhuang, nel sud della provincia, è stato sospeso il mese scorso; questo mese, invece, sono stati bloccati i lavori per la realizzazione di tre linee parte di un progetto denominato Guanzhong Chengji, nella provincia nord-orientale di Shaanxi. (segue) (Cip)