Infrastrutture: Cina, due progetti ferroviari bloccati per eccesso di debito (2)

- Una fonte vicina alla gestione della rete ferroviaria dello Shandong ha dichiarato a "Caixin" che i lavori sulla linea Jinan-Zaozhuang sono stati bloccati anche per la parziale sovrapposizione alla linea ad alta velocità Pechino-Shanghai, già operativa da anni. La sospensione del progetto Guanzhong Chengji, divenuta effettiva questo mese, è stata annunciata il 12 aprile sul sito del governo provinciale di Shaanxi, a seguito di una "revisione integrata dello stato dei lavori di costruzione e delle finanze", e decretata per "abbassare i livelli di rischio" del progetto. La nota precisa che il blocco si estende all'intero progetto, ovvero le tre linee già in fase di realizzazione e altre nove ancora sulla carta, che dovrebbero diramarsi tutte dalla capitale provinciale di Xi'an. (Cip)