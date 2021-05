Thailandia: le grandi aziende si muovono per sfruttare gli incentivi all'elettromobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Thailand Board of Investment, gli investimenti in manifattura EV e nelle relative infrastrutture sono ammontati a 79 miliardi di baht (2,5 miliardi di dollari) nel periodo 2017-2019. Nei tre anni successivi, gli investimenti complessivi dovrebbero esibire una significativa accelerazione. Il business delle infrastrutture per l'elettromobilità è uno tra quelli in più rapida crescita nella Thailandia. Secondo i dati forniti dal ministero dell'Energia thailandese, ad oggi sono presenti sul territorio del Paese circa 1.200 stazioni di ricarica, perlopiù realizzate da aziende private per attingere alla crescente domanda. Secondo il quotidiano "Nikkei", le principali aziende attive in quel segmento di mercato sono sei, inclusa Energy Absolute, azienda attiva nel campo delle energie rinnovabili che opera già 400 stazioni di ricarica Ev e che sviluppa app per aiutare gli utenti di auto elettrica a trovare i punti di ricarica più vicini. (Fim)