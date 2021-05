Corea del Sud: Covid, i vaccinati esentati dall'obbligo di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini sudcoreani che hanno ricevuto entrambe le dosi di un vaccino contro il coronavirus saranno esentati dall'obbligo di quarantena di 14 giorni all'arrivo nel Paese o dopo contatti con soggetti positivi al virus a partire da oggi, 5 maggio. Lo ha annunciato l'Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud (Kdca). Le esenzioni saranno applicate solo ai soggetti che hanno già ricevuto entrambe le dosi di un vaccino contro la Covid-19, e solo a partire da due settimane dopo l'inoculazione della seconda dose. Inoltre, l'esenzione dall'obbligo di quarantena sarà comunque vincolato all'assenza di sintomi e alla negatività a un test diagnostico. Alla fine del mese scorso i cittadini sudcoreani che avevano completato il ciclo di vaccinazioni contro la Covid-19, ricevendo i vaccini di AstraZeneca o di Pfizer, erano poco più di 65mila. La Kdca ha precisato che l'esenzione non si applicherà in ogni caso agli arrivi da Paesi con elevati tassi di infezione, inclusi India, Sudafrica e Brasile. (segue) (Git)